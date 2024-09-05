Стрельба в школе в США: идентифицирован 14-летний нападающий, который является учеником средней школы Апалачи в штате Джорджия

Четыре человека погибли, девять были госпитализированы после стрельбы в среду утром в средней школе Джорджии. Власти все еще расследуют стрельбу и ее мотивы. Предполагаемый нападавший находится под стражей.

Пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Стрелок в трагическом инциденте в средней школе Апалачи сдался полиции. Его личность установлена: Кольт Грей, 14-летний ученик средней школы Апалачи в Виндере, штат Джорджия, общине, которая находится примерно в часе езды от города Атланта.

Стрелок был вооружен, и наш школьный офицер по ресурсам взял его в бой. Стрелок быстро понял, что если он не сдастся, это закончится OIS (стрельбой со стороны офицера) - сказал шериф округа Барроу Джад Смит.

Власти штата Джорджия опровергли сообщения о том, что подозреваемым был назван еще один 14-летний мальчик.

Бюро расследований Джорджии (GBI) опровергло обвинения в том, что еще один ученик средней школы Апалачи был причастен к сокрушительной стрельбе, повлекшей гибель четырех человек в среду - информирует Fox News.

Власти Грузии опровергают сообщения о том, что подозреваемым был назван еще один 14-летний парень Fox News.

Напомним,

В школе в Виндере, Джорджия, произошла стрельба. 4 человека погибли. Сначала речь шла о десятках раненых, впоследствии стало известно, что 9 человек были госпитализированы. Ученики искали убежища в своих классах, а затем на футбольном стадионе, в то время как полиция заполонила кампус, а родители побежали выяснять, в безопасности ли их дети. На месте происшествия был арестован 14-летний подозреваемый.

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