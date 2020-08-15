CША передали українським правоохоронцям засоби захисту від COVID-19 на 250 тис. доларів

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 000 доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торговий представник заявив, що уряд України зняв заборону на експорт масок і респіраторів.