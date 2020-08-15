CША передали украинским правоохранителям средства защиты от COVID-19 на 250 тыс. долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70404 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123166 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105296 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125125 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100650 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101553 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103759 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Киев  •  УНН

 • 16338 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Посольство США в Киеве передало украинским полицейским, пограничникам и таможенникам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции на около четверть миллиона долларов. Об этом посольство сообщило в Facebook, передает УНН.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 000 долларов нашим украинским партнерам с Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, торговый представитель заявил, что правительство Украины сняло запрет на экспорт масок и респираторов.

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