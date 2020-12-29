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COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 29 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Запоріжжі, у Києві, на Миколаївщині та Черкащині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області - 574,7, у місті Києві - 529,7, у Миколаївській області - 528,5 та у Черкаській області - 508,1.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 105,0, у Закарпатській області - 135,1 та у Вінницькій області - 136,5.

Завантаженість ліжок хворими та з підозрою на COVID-19 у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі по Україні становить за останніми даними 40,1%. При цьому найбільш завантажені такі лікарні на Одещині (52,9%) та на Миколаївщині (63,2%). У Києві показник - 47,3%.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 грудня зафіксовано вже 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081. Наразі хворіє 337 446 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 9 350. Водночас добовий приріст нових випадків - майже 7 тисяч, зростання проти доби раніше.

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