COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 29 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской области, в Киеве, в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.