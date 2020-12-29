COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 29 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской области, в Киеве, в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 574,7, в Киеве - 529,7, в Николаевской области - 528,5 и в Черкасской области - 508,1.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 105,0, в Закарпатской области - 135,1 и в Винницкой области - 136,5.
Загруженность кроватей больными и с подозрением на COVID-19 в учреждениях здравоохранения 1-й волны по Украине составляет по последним данным 40,1%. При этом наиболее загружены такие больницы в Одесской области (52,9%) и Николаевской (63,2%). В Киеве показатель - 47,3%.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 29 декабря зафиксировано уже 1 037 362 случаи коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 681 835 человек, летальных исходов - 18 081. Сейчас болеет 337 446 человек, за сутки количество активных больных снизилась на 9 350. В то же время суточный прирост новых случаев - почти 7 000, рост по сравнению с сутками ранее.