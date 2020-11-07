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COVID-19 в Україні: у Києві зафіксовані 854 нових інфікованих, серед них 2-денне немовля

Київ • УНН

 • 14869 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. За минулу добу у столиці зафіксували 854 нових випадки COVID-19, серед інфікованих 2-денне немовля, пише УНН з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

“Динаміка захворюваності в столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу в Києві ще 854 хворих на коронавірус. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 852 киян”, — вказано у повідомленні.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229. Захворіли: 494 жінки віком від 18 до 84 років; 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв; 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

“Захворіли також 34 медики. До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів”, — повідомив Кличко.

Одужали за минулу добу 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі — 96 випадків.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 листопада зафіксовано вже 450 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 10,7 тис., що є абсолютним антирекордом для України.

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