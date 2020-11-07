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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32987 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58333 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 78051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 89055 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98060 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113662 просмотра

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COVID-19 в Украине: в Киеве зафиксированы 854 новых инфицированных, среди них 2-дневный младенец

COVID-19 в Украине: в Киеве зафиксированы 854 новых инфицированных, среди них 2-дневный младенец

Киев  •  УНН

 • 14857 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. За минувшие сутки в столице зафиксировали 854 новых случая COVID-19, среди инфицированных 2-дневный младенец, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

“Динамика заболеваемости в столице, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 854 больных коронавирусом. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян”, — указано в сообщении.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229. Заболели: 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 323 человека в возрасте от 18 до 84 лет; 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

“Заболели также 34 медика. В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей”, — сообщил Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 142, в Дарницком — 122. Но в Днепровском районе — 96 случаев.

Напомним, в Украине на утро 7 ноября зафиксировано уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.

Украинские Национальные Новости

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