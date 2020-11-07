COVID-19 в Украине: в Киеве зафиксированы 854 новых инфицированных, среди них 2-дневный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За минувшие сутки в столице зафиксировали 854 новых случая COVID-19, среди инфицированных 2-дневный младенец, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
“Динамика заболеваемости в столице, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 854 больных коронавирусом. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян”, — указано в сообщении.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229. Заболели: 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 323 человека в возрасте от 18 до 84 лет; 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.
“Заболели также 34 медика. В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей”, — сообщил Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 142, в Дарницком — 122. Но в Днепровском районе — 96 случаев.
Напомним, в Украине на утро 7 ноября зафиксировано уже 450 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,7 тыс., что является абсолютным антирекордом для Украины.