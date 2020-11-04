COVID-19 у ЗСУ: за добу зафіксували ще 167 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 167 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіє 1851 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10.00 04 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1851 особа.
Всього за час пандемії одужало — 4342 особи, летальних випадків — 17.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 29 осіб.
За минулу добу зареєстровано 167 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особа, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) — 145 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
У ЗСУ зазначають, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.
Додамо, що в Україні станом на 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі.