COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали еще 167 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1851 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10.00 4 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет — 1851 человек.
Всего за время пандемии выздоровели — 4342 человека, летальных случаев — 17.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток — 29 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) — 145 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
В ВСУ отмечают, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Добавим, что в Украине по состоянию на 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны более чем 9,5 тысяч.