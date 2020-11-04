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COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали еще 167 новых случаев

COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали еще 167 новых случаев

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1851 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10.00 4 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет — 1851 человек.

Всего за время пандемии выздоровели — 4342 человека, летальных случаев — 17.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток — 29 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) — 145 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В ВСУ отмечают, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Добавим, что в Украине по состоянию на 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны более чем 9,5 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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