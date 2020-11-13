COVID-19 у ЗСУ: за добу ще одна смерть і 185 нових випадків хвороби

"Станом на 10:00 13 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2379 осіб. Всього за час пандемії одужало 5168 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 366 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 35 осіб.

"На жаль у Збройних Силах України зафіксовано 21-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19… За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 30 осіб. Вдома (під наглядом медичної служби) - перебуває 155 осіб.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни - 11 787.