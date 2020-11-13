COVID-19 в ВСУ: за сутки еще одна смерть и 185 новых случаев болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано уже 21 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, в целом болеют 2379 лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 13 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2379 человек. Всего за время пандемии выздоровели 5168 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 366 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 35 человек.
"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 21-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. Дома (под наблюдением медицинской службы) - находится 155 человек.
Как сообщалось в УНН, в Украине 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11787.