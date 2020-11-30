COVID-19 у МВС: за вихідні ще одна смерть і близько 560 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За тиждень на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 2570 працівників МВС, зокрема, за попередню добу зареєстровано 416 випадків, а за вихідні - 559. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.
"Минулого тижня на COVID-19 захворіло 2570 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 559 нових випадків. За попередню добу зареєстровано 416 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців. Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано: у Запорізькій, Донецькій областях та у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 22228 працівників МВС, одужало – 21270, померло - 67.
"Вчора у реанімаційному відділенні лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції помер працівник Бориспільського відділу поліції Київщини Віктор Кириченко. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям поліцейського", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946.
Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.