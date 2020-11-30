COVID-19 в МВД: за выходные еще одна смерть и около 560 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За неделю коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2570 сотрудников МВД, в частности, за минувшие сутки зарегистрировано 416 случаев, а за выходные - 559. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"На прошлой неделе на COVID-19 заболело 2570 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 559 новых случаев. За минувшие сутки зарегистрировано 416 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Запорожской, Донецкой областях и в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 22228 сотрудников МВД, выздоровели - 21270, умерло - 67.
"Вчера в реанимационном отделении больницы от осложнений коронавирусной инфекции умер работник Бориспольского отдела полиции Киевской области Виктор Кириченко. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям полицейского", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине уже 732 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9946.
Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.