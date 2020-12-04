COVID-19 у МВС: за добу зафіксовано понад 400 нових випадки захворювання

“За попередню добу зареєстровано 407 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Запорізькій області (+23), у Дніпропетровській області (+25) та в м. Києві (+46)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 704 правоохоронця МВС, одужало — 22 685, померло — 72.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 4 грудня зафіксовано вже 787 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 15 тисяч, зростання проти доби раніше.