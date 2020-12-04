COVID-19 в МВД: за сутки зафиксировано более 400 новых случая заболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За последние сутки COVID-19 было обнаружено у 407 правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“За минувшие сутки зарегистрировано 407 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правохранителей. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Запорожской области (+23), в Днепропетровской области (25) и в г. Киеве (+46)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 704 правохранителя МВД, выздоровели — 22 685, умерло — 72.
Напомним, в Украине на 8 часов 4 декабря зафиксировано уже 787 тысячислучаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 15 тысяч, рост по сравнению суток раньше.