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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22847 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81332 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117550 просмотра

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COVID-19 в МВД: за сутки зафиксировано более 400 новых случая заболевания

COVID-19 в МВД: за сутки зафиксировано более 400 новых случая заболевания

Киев  •  УНН

 • 7702 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. За последние сутки COVID-19 было обнаружено у 407 правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“За минувшие сутки зарегистрировано 407 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правохранителей. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Запорожской области (+23), в Днепропетровской области (25) и в г. Киеве (+46)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 704 правохранителя МВД, выздоровели — 22 685, умерло — 72.

Напомним, в Украине на 8 часов 4 декабря зафиксировано уже 787 тысячислучаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 15 тысяч, рост по сравнению суток раньше.

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