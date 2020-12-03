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COVID-19 у МВС: за добу понад 300 нових випадків

COVID-19 у МВС: за добу понад 300 нових випадків

Київ • УНН

 • 8869 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 328 працівників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 328 нових випадків COVID-19 серед працівників МВС. Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Запорізькій області (+33), у Харківській області (+22) та в м. Києві (+41)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС, одужало — 22 296, померло — 70.

Як повідомлялося, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.

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