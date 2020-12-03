COVID-19 в МВД: за сутки более 300 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В сутки заболевания коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили у 328 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 328 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД. Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано: в Запорожской области (+33), в Харьковской области (22) и в г. Киеве (41)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 297 милиционера МВД, выздоровели — 22 296, умерло — 70.
Как сообщалось, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 14 496.