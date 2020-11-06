COVID-19: прем’єр Швеції пішов на самоїзоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен пішов на самоізоляцію після того, як наближена до нього людина контактувала з захворівшим на COVID-19. Про це повідомляє АР, передає УНН.
“Події швидко йдуть в неправильному напрямку. Більше заражених. Більше гине. Це серйозна ситуація. За порадою лікаря, ми з дружиною Уллою поки залишатимемося ізольованими”, — повідомив Лофвен.
Він додав, що почувається добре.
“У нас все добре, і у нас немає симптомів. Відповідно до рекомендацій медичних працівників ми якомога швидше проведемо тест на коронавірус”, — зазначив очільник уряду Швеції.
Як повідомляв УНН, патріарх Сербської православної церкви Іриней госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус.