Патріарх Сербської православної церкви заразився COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Патріарх Сербської православної церкви Іриней госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус. Про це повідомляє AP, передає УНН.
Зазначається, що у неділю патріарх Іриней очолив службу в заповненій людьми церкви по митрополиту Чорногірському Амфілохія, який помер після зараження COVID-19.
Сербська православна церква повідомила, що 90-річний патріарх Іриней був госпіталізований, але у нього немає симптомів захворювання і він “в цілому відчуває себе добре”.