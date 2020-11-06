Патріарх Сербської православної церкви заразився COVID-19

Зазначається, що у неділю патріарх Іриней очолив службу в заповненій людьми церкви по митрополиту Чорногірському Амфілохія, який помер після зараження COVID-19.

Сербська православна церква повідомила, що 90-річний патріарх Іриней був госпіталізований, але у нього немає симптомів захворювання і він “в цілому відчуває себе добре”.