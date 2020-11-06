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Патріарх Сербської православної церкви заразився COVID-19

Патріарх Сербської православної церкви заразився COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Патріарх Сербської православної церкви Іриней госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Зазначається, що у неділю патріарх Іриней очолив службу в заповненій людьми церкви по митрополиту Чорногірському Амфілохія, який помер після зараження COVID-19.

Сербська православна церква повідомила, що 90-річний патріарх Іриней був госпіталізований, але у нього немає симптомів захворювання і він “в цілому відчуває себе добре”.

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