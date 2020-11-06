Патриарх Сербской православной церкви заразился COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Патриарх Сербской православной церкви Ириней госпитализирован после положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Отмечается, что в воскресенье патриарх Ириней возглавил службу в заполненной людьми церкви по митрополиту Черногорскому Амфилохию, который умер после заражения COVID-19.
Сербская православная церковь сообщила, что 90-летний патриарх Ириней был госпитализирован, но у него нет симптомов заболевания и он “в целом чувствует себя хорошо”.