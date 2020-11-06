COVID-19: премьер Швеции пошел на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен пошел на самоизоляцию после того, как приближенный к нему человек контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом сообщает АР, передает УНН.
“События быстро идут в неправильном направлении. Больше зараженных. Больше погибает. Это серьезная ситуация. По совету врача, мы с женой Уллой пока оставаемся изолированными”, — сообщил Лёвен.
Он добавил, что чувствует себя хорошо.
“У нас все хорошо, и у нас нет симптомов. Согласно рекомендациям медицинских работников, мы как можно скорее сделаем тест на коронавирус”, — отметил глава правительства Швеции.
Как сообщал УНН, патриарх Сербской православной церкви Ириней госпитализирован после положительного теста на коронавирус.