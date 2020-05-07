COVID-19 підтвердили ще у 27 мешканців Дніпропетровщини

"За сьогодні коронавірус виявили ще у 27 жителів області. 13 нових випадків зафіксували у Дніпрі, 11 – Кривому Розі, 2 – Вільногірську. На COVID-19 захворів також мешканець Васильківського району", - повідомив Бондаренко.

Як повідомляв УНН, у працівника Дніпропетровської ОДА виявили коронавірус, ще понад 50 очікують результати тестів.

Нині в Україні – понад 13,6 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Із них 651 – на Дніпропетровщині. 74 мешканці області вже одужали.