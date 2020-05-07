COVID-19 підтвердили ще у 27 мешканців Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За сьогодні коронавірус виявили ще у 27 жителів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА
"За сьогодні коронавірус виявили ще у 27 жителів області. 13 нових випадків зафіксували у Дніпрі, 11 – Кривому Розі, 2 – Вільногірську. На COVID-19 захворів також мешканець Васильківського району", - повідомив Бондаренко.
Як повідомляв УНН, у працівника Дніпропетровської ОДА виявили коронавірус, ще понад 50 очікують результати тестів.
Нині в Україні – понад 13,6 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Із них 651 – на Дніпропетровщині. 74 мешканці області вже одужали.