COVID-19 подтвердили еще у 27 жителей Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За сегодня коронавирус обнаружили еще у 27 жителей Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА
"За сегодня коронавирус обнаружили еще у 27 жителей области. 13 новых случаев зафиксировали в Днепре, 11 - Кривой Рог, 2 - Вольногорске. На COVID-19 заболел также житель Васильковского района", - сообщил Бондаренко.
Как сообщал УНН, в работника Днепропетровской ОГА обнаружили коронавирус, еще более 50 ожидают результаты тестов.
Сейчас в Украине - более 13,6 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 651 - в Днепропетровской области. 74 жители области уже выздоровели.