COVID-19: названо область, де найбільше хворіють медики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання медиків на COVID-19 в Україні зафіксована на Львівщині. Про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України, передає УНН.
"З початку пандемії Фондом соціального страхування України отримано 8 784 повідомлення про клінічно підтверджені випадки гострого професійного захворювання медичних і інших працівників внаслідок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов’язків", - повідомили в пресслужбі.
За даними ФССУ, у Києві отримано 808 повідомлень, у Рівненській області – 804, Закарпатській області – 653, Чернівецькій області – 578, Волинській області – 547.
"Станом на сьогодні розслідування завершено по 2 049 випадках, 783 з них визнані пов'язаними з виробництвом, у тому числі дев'ятнадцять – смертельні", - зазначили у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіла 2 141 особа, з них 112 дітей та 82 медики.