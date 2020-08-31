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COVID-19: названа область, где больше всего болеют медики

Киев • УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания медиков COVID-19 в Украине зафиксировано во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает УНН.

COVID-19: названа область, где больше всего болеют медики

"С начала пандемии Фондом социального страхования Украины получено 8784 сообщения о клинически подтвержденных случаях острого профессионального заболевания медицинских и других работников вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество сообщений зарегистрировано во Львовской области - 1518 случаев, что составляет 17,3% от всех сообщений о случаях заболевания медиков COVID-19 в результате выполнения должностных обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

По данным ФССУ, в Киеве получено 808 сообщений, в Ровенской области - 804, Закарпатской области - 653, Черновицкой области - 578, Волынской области - 547.

"По состоянию на сегодня расследование завершено относительно 2049 случаев, 783 из них признаны связанными с производством, в том числе девятнадцать - смертельные", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболел 2 141 человек, из них 112 детей и 82 медики.

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