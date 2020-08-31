За добу в Україні на COVID-19 захворіло 112 дітей та 82 медики

"За минулу добу в Україні (на COVID-19 - ред.) захворіла 2141 особа, з них 112 дітей, а також 82 медичних працівники. Було госпіталізовано 309 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 30 летальних випадків. При цьому одужало 380 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 121215 людей, з них 7973 дитини, а також 11261 медичний працівник. Загалом одужало 57114 пацієнтів, а летальних випадків 2557", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.