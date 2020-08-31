За сутки в Украине COVID-19 заболело 112 детей и 82 медика

"За прошедшие сутки в Украине (COVID-19 - ред.) заболел 2141 человек, из них 112 детей, а также 82 медицинских работника. Было госпитализировано 309 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 30 летальных случаев. При этом выздоровели 380 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 121215 человек, из них 7973 ребенка, а также 11261 медицинский работник. В общем выздоровело 57114 пациентов, а летальных случаев 2557", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2000.