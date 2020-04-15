COVID-19 на Житомирщині: в області одужав перший пацієнт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Житомирщині від COVID-19 одужав перший пацієнт. Вчора повторний результат тесту показав негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
“Один пацієнт із Житомира вилікувався. Вчора ввечері отримали результати повторного тестування, результат виявився від’ємним, тобто COVID-19 не виявили", – сказав голова ОДА Віталій Бунечко.
Також вказано, що в області 134 випадки захворювання на коронавірус. Найбільшим осередком захворювання став Коростень, де вже зафіксовано 46 пацієнтів з COVID-19.
“За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, із 134 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу 85 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні. Ці жителі області перебувають вдома на самоізоляції, підтримують постійний зв’язок з медиками та дотримуються всіх карантинних заходів”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині зафіксували четверту смерть від COVID-19.