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COVID-19 на Житомирщині: в області одужав перший пацієнт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Житомирщині від COVID-19 одужав перший пацієнт. Вчора повторний результат тесту показав негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

COVID-19 на Житомирщині: в області одужав перший пацієнт

“Один пацієнт із Житомира вилікувався. Вчора ввечері отримали результати повторного тестування, результат виявився від’ємним, тобто COVID-19 не виявили", – сказав голова ОДА Віталій Бунечко.

Також вказано, що в області 134 випадки захворювання на коронавірус. Найбільшим осередком захворювання став Коростень, де вже зафіксовано 46 пацієнтів з COVID-19.

“За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, із 134 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу 85 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні. Ці жителі області перебувають вдома на самоізоляції, підтримують постійний зв’язок з медиками та дотримуються всіх карантинних заходів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині зафіксували четверту смерть від COVID-19.

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