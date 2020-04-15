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COVID-19 в Житомирской области: в области выздоровел первый пациент

COVID-19 в Житомирской области: в области выздоровел первый пациент

Киев  •  УНН

 • 12246 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Житомирской области от COVID-19 выздоровел первый пациент. Вчера повторный результат теста показал отрицательный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Один пациент из Житомира вылечился. Вчера вечером получили результаты повторного тестирования, результат оказался отрицательным, то есть COVID-19 не обнаружили", - сказал глава ОГА Виталий Бунечко.

Также указано, что в области 134 случая заболевания коронавируом. Крупнейшим очагом заболевания стал Коростень, где уже зафиксировано 46 пациентов с COVID-19.

"По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, из 134 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса 85 больных находятся на амбулаторном лечении. Эти жители области находятся дома на самоизоляции, поддерживают постоянную связь с медиками и придерживаются всех карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области зафиксировали четвертую смерть от COVID-19.

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