Четверту смерть від COVID-19 зафіксували на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Житомирщині від коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували уже четверту смерть. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"Вчора, 14 квітня, на Житомирщині зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Померла 76-річна жителька Бердичівського району (с. Хажин)", - повідомили в ОДА.
Як вказано, у Бердичівському районі це вже третій летальний випадок від коронавірусу, перший в області був зареєстрований у Радомишлі.
"Проби біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження на визначення COVID-19 брали у жінки, коли вона ще була живою. На жаль, підтвердився діагноз вже після її смерті. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр", - додали в ОДА.
Також повідомляється, що станом на 15 квітня 2020 року в Житомирській області зареєстровано 134 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, серед яких 4 – летальні (1 – у Радомишльському районі та 3 – у Бердичівському районі).
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня було зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Житомирській області - 112 випадків.