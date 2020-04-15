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Четвертую смерть от COVID-19 зафиксировали в Житомирской области

Четвертую смерть от COVID-19 зафиксировали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 31932 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Житомирской области от коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали уже четвертую смерть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Вчера, 14 апреля, в Житомирской области зафиксировали четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции. Умерла 76-летняя жительница Бердичевского района (с. Хажин)", - сообщили в ОГА.

Как указано, в Бердичевском районе это уже третий летальный случай от коронавируса, первый в области был зарегистрирован в Радомышле.

"Пробы биоматериала для проведения ПЦР-исследования на определение COVID-19 брали у женщины, когда она еще была жива. К сожалению, подтвердился диагноз уже после его смерти. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр", - добавили в ОГА.

Также сообщается, что на 15 апреля 2020 года в Житомирской области зарегистрировано 134 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, среди которых 4 - летальные (1 - в Радомышльском районе и 3 - в Бердичевском районе).

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 14 апреля было зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Житомирской области - 112 случаев.

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