COVID-19 на Житомирщині: одна з хворих приїхала з Москви
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Жителька Хорошева на Житомирщині, у якої виявили COVID-19, кілька днів тому приїхала пасажирським автобусом з російської столиці Москви. Про це під час щоденного брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент УНН.
За його словами, у 26-річної жінки лабораторно підтвердили COVID-19 14 квітня. Вона перебуває на самоізоляції вдома.
"Жінка повернулася з Москви рейсовим автобусом. Зрозуміло, що контактні особи – це громадяни, які перебували в даному транспортному засобі. Наразі ми не володіємо інформацією, хто саме там був. Це питання до прикордонників. Вони наразі встановлюють інформацію, хто саме там перебував", – сказав Микола Суслик.
Стан хворої наразі задовільний. Вона перебуває вдома. Вдома є ще її мама.
З пацієнткою в телефонному режимі контактує сімейний лікар. У разі необхідності, жінка буде госпіталізована до Черняхівської районної лікарні.
Нагадаємо, за даними ОДА, станом на ранок 15 квітня у Житомирській області зареєстровано 134 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, серед яких 4 – летальні. Водночас, за даними МОЗ, на 9 годину 15 квітня на Житомирщині зафіксовано 130 випадків коронавірусної хвороби.