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COVID-19 в Житомирской области: одна из больных приехала из Москвы

COVID-19 в Житомирской области: одна из больных приехала из Москвы

Киев  •  УНН

 • 14741 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Жительница Хорошева Житомирской области, у которой обнаружили COVID-19, несколько дней назад приехала пассажирским автобусом из российской столицы Москвы. Об этом во время ежедневного брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслык, передает корреспондент УНН.

По его словам, у 26-летней женщины лабораторно подтвердили COVID-19 14 апреля. Она находится на самоизоляции дома.

"Женщина вернулась из Москвы рейсовым автобусом. Понятно, что контактные лица - это граждане, которые находились в данном транспортном средстве. Пока мы не располагаем информацией, кто именно там был. Это вопрос к пограничникам. Они сейчас устанавливают информацию, кто именно там находился", - сказал Николай Суслык.

Состояние больной на данный момент удовлетворительное. Она находится дома. Дома есть еще ее мама.

С пациенткой в телефонном режиме контактирует семейный врач. В случае необходимости, женщина будет госпитализирована в Черняховскую районную больницу.

Напомним, по данным ОГА, по состоянию на утро 15 апреля в Житомирской области зарегистрировано 134 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, среди которых 4 - летальные. В то же время, по данным Минздрава, на 9:00 15 апреля в Житомирской области зафиксировано 130 случаев коронавирусной болезни.

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