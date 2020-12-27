CNN: поліція вважає, що вибух у Нешвіллі організував смертник

Телекомпанія не наводить будь-яких подробиць, відзначаючи лише, що організатор, очевидно, загинув в результаті вибуху. У п’ятницю глава поліцейського управління міста Джон Дрейк повідомив на брифінгу, що на місці події були виявлені “фрагменти тканин, які, імовірно, можуть бути останками” людини. У свою чергу інший представник поліцейського управління вказав, що у правоохоронних органів немає відомостей про те, чи був хтось всередині фургона під час вибуху.

У суботу телекомпанія CBS повідомила з посиланням на джерело, що американські правоохоронці змогли встановити особу людини, пов’язану з фургоном, який вибухнув в п’ятницю вранці в Нешвіллі. За її даними, мова йде про 63-річного жителя Нешвілла Ентоні Куїнн Уорнер, у якого, судячи з фотографій з місця події, був автомобіль, схожий на той, що вибухнув в місті. У свою чергу влада ці повідомлення поки не підтверджує.

Поліція Нешвілла в п’ятницю повідомила в Twitter, що рано вранці в центрі міста вибухнув фургон. Постраждали три людини, вони доставлені в лікарню, їх життю нічого не загрожує. Поліція відзначала, що інцидент стався в результаті навмисних дій. За відомостями правоохоронців, незадовго до інциденту з фургона долинали попередження про вибух і необхідності евакуації знаходяться поблизу людей.

Мер міста Джон Купер пізніше уточнив, що попередня інформація вказує на вибух бомби. Розслідуванням інциденту займаються ФБР і місцеві правоохоронні органи.