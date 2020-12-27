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CNN: полиция считает, что взрыв в Нэшвилле организовал смертник

Киев • УНН

 • 10779 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Взрыв фургона в центре американского города Нэшвилл (штат Теннесси), который произошел в пятницу, вероятно, был организован смертником. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые со следствием, передает УНН.

CNN: полиция считает, что взрыв в Нэшвилле организовал смертник

Телекомпания не приводит каких-либо подробностей, отмечая лишь, что организатор, очевидно, погиб в результате взрыва. В пятницу глава полицейского управления города Джон Дрейк сообщил на брифинге, что на месте происшествия были обнаружены “фрагменты тканей, которые, вероятно, могут быть останками” человека. В свою очередь другой представитель полицейского управления указал, что у правоохранительных органов нет сведений о том, был ли кто-то внутри фургона во время взрыва.

В субботу телекомпания CBS сообщила со ссылкой на источник, что американские правоохранители смогли установить личность человека, связанную с фургоном, который взорвался в пятницу утром в Нэшвилле. По ее данным, речь идет про 63-летнего жителя Нэшвилла Энтони Куинн Уорнер, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе. В свою очередь власти эти сообщения пока не подтверждает.

Полиция Нэшвилла в пятницу сообщила в Twitter, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате умышленных действий. По сведениям правоохранителей, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Мэр города Джон Купер позже уточнил, что предварительная информация указывает на взрыв бомбы. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.

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