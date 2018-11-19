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CNN: демократи зміцнили більшість в нижній палаті Конгресу США

CNN: демократи зміцнили більшість в нижній палаті Конгресу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Демократи зміцнили свою більшість на один мандат в нижній палаті Конгресу за підсумками проміжних виборів у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

За даними телекомпанії, демократ Майк Левін переміг на виборах у Палату представників Конгресу від штату Каліфорнія. Він набрав на 28 тисяч голосів більше республіканки Дайан Харкі. Левін під час передвиборної кампанії називав суперницю “слухняним знаряддям” президента США Дональда Трампа, що не могло не імпонувати переважно заможним виборцям округу 49 у Каліфорнії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Захисник Москви” програв вибори до Палати представників США

Згідно з підрахунками СNN, кандидат у конгресмени від Демократичної партії гарантував собі 55,5% голосів, а кандидатка від республіканців — 44,5%. Боротьба велася за вакантне місце в Палаті представників, яке звільнив у зв’язку із закінченням терміну повноважень Даррелл Айса (республіканець від штату Каліфорнія).

Як раніше інформував УНН, у США 6 листопада пройшли проміжні вибори, на яких переобиралися 35 зі 100 сенаторів, всі 435 членів Палати представників Конгресу, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. За підсумками голосування Республіканська партія зміцнила свою більшість у Сенаті, а Демократична партія вперше за вісім років отримала контроль над Палатою представників. Президент США Дональд Трамп назвав результати виборів “неймовірно успішними”.

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