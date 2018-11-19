CNN: демократы укрепили большинство в нижней палате Конгресса США

По данным телекомпании, демократ Майк Левин победил на выборах в Палату представителей Конгресса от штата Калифорния. Он набрал на 28 тыс. голосов больше республиканки Дайан Харки. Левин во время предвыборной кампании называл соперницу “послушным орудием” президента США Дональда Трампа, что не могло не импонировать преимущественно состоятельным избирателям округа 49 в Калифорнии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Защитник Москвы” проиграл выборы в Палату представителей США

Согласно подсчетам СNN, кандидат в конгрессмены от Демократической партии гарантировал себе 55,5% голосов, а кандидатка от республиканцев — 44,5%. Борьба велась за вакантное место в Палате представителей, которое освободил в связи с истечением срока полномочий Даррелл Айса (республиканец от штата Калифорния).

Как ранее информировал УНН, в США 6 ноября прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательного собрания штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия укрепила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов “невероятно успешными”.