CNN: Байден у розмові з Нетаньяху чинив на нього тиск, вимагаючи досягти перемир'я

Раніше члени кабінету безпеки Ізраїлю проголосували за припинення вогню в секторі Газа. Представник палестинської ісламістської організації ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що “взаємне і одночасне” перемир’я в Газі настане о 02:00 годині в ніч на п’ятницю.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.