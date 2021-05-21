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CNN: Байден у розмові з Нетаньяху чинив на нього тиск, вимагаючи досягти перемир'я

Київ • УНН

 • 12210 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Джо Байден чинив тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з вимогою, щоб влада єврейської держави погодилися на перемир'я з палестинським рухом ХАМАС. Про це повідомила в четвер телекомпанія CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

CNN: Байден у розмові з Нетаньяху чинив на нього тиск, вимагаючи досягти перемир'я

Що відомо

За відомостями телеканалу, під час телефонної розмови, що відбулася в середу, глава американської адміністрації вперше окреслив ізраїльському прем’єру тимчасові рамки для встановлення перемир’я. Джерела CNN відзначають, що Байден не приховував роздратування і дотримувався в розмові більш “прямих, відвертих і неупереджених” формулювань, ніж раніше. У минулу середу пресслужба Білого дому повідомила, що Байден чекає від Нетаньяху в той же день суттєвої деескалації напруженості між Ізраїлем і Палестиною.

Що передувало

Раніше члени кабінету безпеки Ізраїлю проголосували за припинення вогню в секторі Газа. Представник палестинської ісламістської організації ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що “взаємне і одночасне” перемир’я в Газі настане о 02:00 годині в ніч на п’ятницю.

Пізніше МЗС Палестини назвав припинення вогню Ізраїлем недостатньою мірою.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

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