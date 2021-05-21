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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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CNN: Байден в разговоре с Нетаньяху оказывал на него давление, требуя достичь перемирия

Киев • УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент США Джо Байден оказывал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием, чтобы власти еврейского государства согласились на перемирие с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

CNN: Байден в разговоре с Нетаньяху оказывал на него давление, требуя достичь перемирия

Что известно

По сведениям телеканала, во время телефонного разговора, состоявшегося в среду, глава американской администрации впервые очертил израильскому премьеру временные рамки для установки перемирие. Источники CNN отмечают, что Байден не скрывал раздражения и следовал в разговоре более “прямые, откровенные и беспристрастные” формулировки, чем раньше. В минувшую среду пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден ждет от Нетаньяху в тот же день существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

Что предшествовало

Ранее члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Представитель палестинской исламистской организации ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что “взаимное и одновременное” перемирие в Газе наступит в 02:00 часов в ночь на пятницу.

Позже МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной мере.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

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