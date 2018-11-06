CNN: Байден пообіцяв визначитися з планами на президентські вибори після Нового року

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден проголосував у вівторок на проміжних виборах і заявив, що визначиться на початку 2019 року, чи буде він балотуватися в президенти країни в 2020 році. Про це повідомила телекомпанія CNN, інформує УНН.