CNN: Байден пообіцяв визначитися з планами на президентські вибори після Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден проголосував у вівторок на проміжних виборах і заявив, що визначиться на початку 2019 року, чи буде він балотуватися в президенти країни в 2020 році. Про це повідомила телекомпанія CNN, інформує УНН.
Колишній віце-президент проголосував на ділянці в Вілмінгтоні (штат Делавер). За словами Байдена, він має намір прийняти рішення про доцільність участі в президентських виборах, порадившись з родиною після 1 січня. “Це залежить від обставин і безлічі інших речей”, — уточнив він, відповідаючи на питання, чи оголосить він про своє рішення відразу або згодом.
“Я б не став оголошувати про це, якби збирався балотуватися настільки рано. Було б надто рано починати”, — додав Байден. Раніше він заявляв, що прийме остаточне рішення про свою участь після проміжних виборів до Конгресу 6 листопада. Президент США Дональд Трамп заявляв, що мріє про висунення Байдена на наступних виборах, так як це забезпечить його переобрання на другий термін.
Перші збори партійних активістів в рамках майбутньої президентської кампанії пройдуть в штаті Айова на початку лютого 2020 року, національні з’їзди Демократичної і Республіканської партій, на яких будуть названі кандидати на пост президента, пройдуть в липні того ж року, а голосування щодо виборів президента США відбудеться 3 листопада 2020 року.
Як повідомляв УНН, Трамп особисто спостерігатиме за проведенням виборів до Конгресу.