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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107376 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114763 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152737 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137467 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128695 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172719 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

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CNN: Байден пообещал определиться с планами на президентские выборы после Нового года

Киев  •  УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден проголосовал во вторник на промежуточных выборах и заявил, что определится в начале 2019 года, будет ли он баллотироваться в президенты страны в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания CNN, информирует УНН.

Бывший вице-президент проголосовал на участке в Уилмингтоне (штат Делавэр). По словам Байдена, он намерен принять решение о целесообразности участия в президентских выборах, посоветовавшись с семьей после 1 января. “Это зависит от обстоятельств и множества иных вещей”, — уточнил он, отвечая на вопрос, объявит ли он о своем решении сразу или погодя.

“Я бы не стал объявлять об этом, если бы собирался баллотироваться настолько рано. Было бы слишком рано начинать”, — добавил Байден. Ранее он заявлял, что примет окончательное решение о своем участии после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что мечтает о выдвижении Байдена на следующих выборах, так как это обеспечит его переизбрание на второй срок.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года, национальные съезды Демократической и Республиканской партий, на которых будут названы кандидаты на пост президента, пройдут в июле того же года, а голосование по выборам президента США состоится 3 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, Трамп будет лично наблюдать за проведением выборов в Конгресс.

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