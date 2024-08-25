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Чиновникам рф наказали видалити службове листування в Telegram - Baza

Чиновникам рф наказали видалити службове листування в Telegram - Baza

Київ • УНН

 • 23582 перегляди

Російським чиновникам і бізнесменам доручили видалити службове листування в Telegram. Це пов'язують із затриманням Павла Дурова та можливим доступом французьких спецслужб до листування в месенджері.

У рф чиновникам доручили видалити службові листування до Telegram. Як повідомляє Baza, така вказівка ​​була дана і вищим чинам міноборони рф, а також деяким великим бізнесменам, передає УНН.

Деталі

За даними джерел Baza, таке доручення прийшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду росії. Крім того, за словами джерел, така вказівка ​​була дана і вищим чинам міноборони рф, а також деяким великим бізнесменам.

Водночас, частина опитаних Baza чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листування не надходили. Втім, такі вказівки від начальства вони очікують уже наступного понеділка-вівторка.

Раніше, після затримання засновника Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту, французькі ЗМІ з посиланням на джерело, близьке до слідства, заявили, що французькі спецслужби добиватимуться доступу до листування в Telegram, пов'язаних зі злочинними спільнотами, а також з санкційними компаніями та особами.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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