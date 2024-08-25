Чиновникам рф приказали удалить служебную переписку в Telegram - Baza

В рф чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram. Как сообщает Baza, такое указание было дано и высшим чинам минобороны рф, а также некоторым крупным бизнесменам, передает УНН.

Детали

По данным источников Baza, такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства россии. Кроме того, по словам источников, такое указание было дано и высшим чинам минобороны рф, а также некоторым крупным бизнесменам.

В то же время, часть опрошенных Baza чиновников заявила, что им указания об удалении переписки не поступали. Впрочем, такие указания от начальства они ожидают уже в следующий понедельник-вторник.

Ранее, после задержания основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту, французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, заявили, что французские спецслужбы будут добиваться доступа к переписке в Telegram, связанных с преступными сообществами, а также с санкционными компаниями и лицами.