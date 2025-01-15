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"Чим довше війна, тим більш кричуще вдягається Порошенко" - експерт показав куртку нардепа за 18400 євро

"Чим довше війна, тим більш кричуще вдягається Порошенко" - експерт показав куртку нардепа за 18400 євро

Київ • УНН

 • 93188 перегляди

"Чим довше війна, тим більш кричуще вдягається Порошенко" - експерт показав куртку нардепа за 18400 євро

Народний депутат Петро Порошенко прийшов на зйомку піар-ролику про війну у куртці Loro Piana за 18 400 євро та рукавичках Brunello Cucinelli за 1 000 євро. Про це написав експерт Валентин Гладких, зазначивши, що чим тяжче українцям, тим у більшій розкоші живе нардеп.

"Порошенко б’є рекорди по лакшері вбранню: на зйомку власного піару з дронами натягнув куртку Loro Piana за 18400 євро. Це 800 тисяч гривень.

Комір куртки з фарбованого сицілійського барсу модник поправляв рукавичками іншого італійського бренду Brunello Cucinelli за 1000 євро. Це ще понад 40 тисяч грн. Сорочки по 5000 доларів, шкарпетки по 1000 уо… Гетьман продовжує жити масштабно. І цікава закономірність: чим тяжче українцям, тим в більшій розкоші живе Петро Олексійович", - написав Валентин Гладких.

У той же час, за словами експерта, Порошенко та його оточення продовжують збагачуватися та жити в реаліях, далеких від війни.

"Фонди Порошенка пилососять гроші з українців, типу на ЗСУ. Прокручують донати українців під відсотки; викуповують за їх донати корупціонерів із суду. Порошенко в цей час провітрює комір з мексиканського тушкана за майже 20К доларів на нарцисичних фотосесіях.  Дорослі сини Порошенка ухиляються від служби в Лондоні. Один з них – вже в розшуку.  Депутати Порошенка та їхні діти відпочивають на Мальдівах, поки їхні діти-мажори під наркотиками збивають людей на пішохідних переходах. Що в цей час робить країна? Важко виборює право жити", - наголошує Гладких.

Експерт відзначає, що зростання вартості вбрання Петра Порошенка може бути пов’язане з різким збільшенням доходів нардепа у війну.

"Куртка Порошенка за 18400 євро на фоні двох дронів свідчить: чим довше йде війна, тим більше він та його оточення насолоджуються життям. Тим більше багатіють "гетьман" та його команда. Впевнений, Петро Порошенко – саме той, кому вигідно, щоб війна не закінчувалася якомога довше. А краще – взагалі ніколи. Воістину: кому війна, а кому Brunello Cucinelli", - резюмує Гладких.

Як повідомлялось, з початком широкомасштабного вторгнення доходи лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка зросли у 25 разів. Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень та має всі шанси стати найбагатшим олігархом країни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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