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Чи залишиться Ребров головним тренером після вильоту з Євро-2024? У збірній дали відповідь

Київ • УНН

 • 21073 перегляди

Прессекретар збірної України з футболу Олександр Гливинський заявив, що немає підстав для звільнення головного тренера Сергія Реброва, незважаючи на невихід до плей-офф Євро-2024, оскільки у Реброва є контракт до чемпіонату світу 2026 року, а якість команди є високою.

Чи залишиться Ребров головним тренером після вильоту з Євро-2024? У збірній дали відповідь

Підстав звільняти головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва немає, вважає речник команди Олександр Гливинський. Про це він сказав 27 червня в етері Радіо Свобода, передає УНН.

"У нас не вийшло перемогти румунів, але ми перемогли словаків і ми грали краще за бельгійців, але не змогли забити. Шанувальники футболу, впевнений, бачать і розуміють, що якість футболу у збірної на високому рівні. Тому немає жодних підстав звільняти Сергія Реброва. Він працюватиме з командою далі. У нього є ще тривалий контракт – аж до чемпіонату світу 2026 року. Змінювати людину на цій посаді кожного року, тому що ми не пройшли далі – це неправильно", – сказав Гливинський.

Нагадаємо

Збірна України не змогла вийти до 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який триває на полях Німеччини. Вирішальною стала розгромна поразка від румунів у першому турі (0:3). Саме через найгіршу в групі Е різницю забитих і пропущених м’ячів "синьо-жовті" вилетіли з турніру, хоча набрали однакову кількість очок із усіма іншими збірними цього квартету.

Сергій Ребров офіційно очолив збірну України з футболу у червні 2023 року.

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