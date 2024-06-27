Оснований увольнять главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва нет, считает представитель команды Александр Гливинский. Об этом он сказал 27 июня в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"У нас не получилось победить румын, но мы победили словаков и мы играли лучше бельгийцев, но не смогли забить. Поклонники футбола, уверен, видят и понимают, что качество футбола у сборной на высоком уровне. Поэтому нет никаких оснований увольнять Сергея Реброва. Он будет работать с командой дальше. У него есть еще длительный контракт - вплоть до чемпионата мира 2026 года. Менять человека на этой должности каждый год, потому что мы не прошли дальше - это неправильно", - сказал Гливинский.

Напомним

Сборная Украины не смогла выйти в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит на полях Германии. Решающим стало разгромное поражение от румын в первом туре (0:3). Именно из-за худшей в группе Е разницы забитых и пропущенных мячей "сине-желтые" вылетели из турнира, хотя набрали одинаковое количество очков со всеми остальными сборными этого квартета.

Сергей Ребров официально возглавил сборную Украины по футболу в июне 2023 года.