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Чудес не буває - пориви будуть: експерт розповів про стан київських тепломереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. За останній тиждень у столиці сталось три пориви тепломереж, найбільше уваги до себе звернув порив біля торгівельно-розважального центру Оcean Plaza. Кореспондент УНН вирішив детальніше дізнатись про стан київських тепломереж, тож звернувся до директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка.

Так, столичні тепломережі перебувають у жахливому стані через зношеність, адже термін їхньої експлуатації давно минув.

"Для тих, хто в темі, ця інформація не є новиною. Лише під час підготовки до цього опалювального сезону було знешкоджено 5 тисяч поривів, що відкрились під час випробувань. І статистика цих 3-х поривів (що відбулись останніми днями у Києві - ред.) – це звичайна статистика, просто вона стала набуттям громадськості, а насправді у нас щодня рветься 1-2 (рази – ред.), пориви є", - сказав Сергієнко.

Він наголосив, що з 2002 року у столиці ніхто не займався тепломережами. За інформацією КМДА, 80% тепломереж – зношені.

Адже термін експлуатації таких труб 25 років, а наприклад, труба, яку прорвало на вулиці Антоновича не замінювалася 33 роки.

Водночас він зауважив, що останнім часом ситуація змінюється, і минулого року було замінено 130 км труб.

Але пориви будуть, прогнозує Сергієнко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції повідомили, скільки людей отримали опіки в результаті пориву труби біля Ocean Plaza.

"Система стара – чудес не буває. Але закладено багато коштів на придбання ремонтної техніки. Це єдиний спосіб, як можна боротися – швидко ремонтувати", - зауважив експерт.
Так, на запитання журналіста, скільки часу потрібно, щоб ліквідувати всі застарілі тепломережі, експерт зазначив, що немає реальної відповіді.

"Якщо хтось скаже 5-10 років – це фантастика і спекуляція. Ніхто не скаже, скільки на це потрібно, адже все спирається в питання коштів і технічних можливостей. Треба системно займатись цією роботою. Графіку ремонту поривів немає. Ремонт тепломереж взимку не ведуть – вони працюють, і їх не можна перекладати, хіба якщо є якісь дублюючі ділянки", - вважає Сергієнко.

Він наголосив, що слід розробляти комплексні проекти модернізації, особливо для міст, що мають централізоване теплопостачання.

Сергієнко також оцінив ситуацією з поривом біля ТЦ Оcean Plaza, коли вода потрапила і до самого торгівельного центру.

"У тому, що постраждали люди, є вина замовника ТЦ. Адже, очевидно, що ТЦ знаходиться нижче рівня дороги і слід було передбачити відведення не просто води або теплотрас, а відведення хоча б дощової води. Як розумію, ця система в Оcean Plaza не передбачена, тому туди потрапив окріп і постраждали люди. Чи вище ставити чи захищати від злив", - вважає Сергієнко.

Раніше в УНН повідомлялося, що 13 січня 2020 року близько 20 год. 30 хв. до чергової частини Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшло повідомлення про те, що за адресою вул. Антоновича, 176 навпроти центрального входу до ТРЦ Оcean Plaza стався розрив теплотраси з гарячою водою, внаслідок чого пересічні громадяни отримали опіки.

Пізніше, 14 січня, на столичній Шулявці стався порив на тепломережі, через що у жителів у цьому районі відсутнє теплопостачання до кінця ремонтних робіт.

Сьогодні ж вранці, 15 січня, стався порив на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту, прорвало трубу з гарячою водою.

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