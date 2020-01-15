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Чудес не бывает - порывы будут: эксперт рассказал о состоянии киевских теплосетей

Чудес не бывает - порывы будут: эксперт рассказал о состоянии киевских теплосетей

Киев  •  УНН

 • 24576 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. За последнюю неделю в столице произошло три порыва теплосетей, больше внимания к себе обратил порыв у торгово-развлекательного центра Оcean Plaza. Корреспондент УНН решил подробнее узнать о состоянии киевских теплосетей, поэтому обратился к директору аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александру Сергиенко.

Так, столичные теплосети находятся в ужасном состоянии из-за изношенности, ведь срок эксплуатации давно истек.

"Для тех, кто в теме, эта информация не является новостью. Только во время подготовки к этому отопительному сезону было ликвидировано 5000 порывов, которые открылись во время испытаний. И статистика этих 3-х порывов (которые произошли последними днями в Киеве - ред.) - это обычная статистика, просто она стала достоянием общественности, а на самом деле у нас ежедневно рвется 1-2 (раза - ред.), порывы есть", - сказал Сергиенко.

Он отметил, что с 2002 года в столице никто не занимался теплосетями. По информации КГГА, 80% теплосетей - изношены.

Ведь срок эксплуатации таких труб 25 лет, а например, труба, которую прорвало на улице Антоновича не заменялась 33 года.

В то же время он отметил, что в последнее время ситуация меняется, и в прошлом году было заменено 130 км труб.

Но порывы будут, прогнозирует Сергиенко.

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"Система старая - чудес не бывает. Но заложено много средств на приобретение ремонтной техники. Это единственный способ, как можно бороться - быстро ремонтировать", - отметил эксперт.

Так, на вопрос журналиста, сколько времени нужно, чтобы ликвидировать все устаревшие теплосети, эксперт отметил, что нет реального ответа.

"Если кто-то скажет 5-10 лет - это фантастика и спекуляция. Никто не скажет, сколько на это нужно, ведь все опирается в вопрос средств и технических возможностей. Надо системно заниматься этой работой. Графика ремонта порывов нет. Ремонт теплосетей зимой не ведут - они работают, и их нельзя переводить, если только какие-то дублирующие участки", - считает Сергиенко.

Он отметил, что следует разрабатывать комплексные проекты модернизации, особенно для городов, имеющих централизованное теплоснабжение.

Сергиенко также оценил ситуацию с порывом возле ТЦ Оcean Plaza, когда вода попала и в сам торговый центр.

"В том, что пострадали люди, есть вина заказчика ТЦ. Ведь очевидно, что ТЦ находится ниже уровня дороги и следовало предусмотреть отвод не просто воды или теплотрасс, а отвод хотя бы дождевой воды. Как понимаю, эта система в Оcean Plaza не предусмотрена, поэтому туда попал кипяток и пострадали люди. Или выше ставить или защищать от ливней", - считает Сергиенко.

Ранее в УНН сообщалось, что 13 января 2020 года около 20 часов. 30 мин. в дежурную часть Голосеевского управления полиции ГУ НП в городе Киеве поступило сообщение о том, что по адресу ул. Антоновича, 176 напротив центрального входа в ТРЦ Оcean Plaza произошел разрыв теплотрассы с горячей водой, в результате чего простые граждане получили ожоги.

Позже, 14 января, на столичной Шулявке произошел порыв на теплосети, отчего у жителей в этом районе отсутствует теплоснабжение до конца ремонтных работ.

Сегодня же утром, 15 января, произошел порыв на улице Семьи Издиковских, которая находится недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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