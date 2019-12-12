Чубарова затримали на понад три години румунські прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова понад три години утримували румунські прикордонники в аеропорту Бухареста. На його думку, це "слід російських спецслужб". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"…не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту", - написав Чубаров.
За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на четвер зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.
"Негайне втручання в ситуацію Посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3, 5 години чекання вирішити ситуацію і близько 7:00 ранку я вже був в готелі, щоб о 9:30 почати виконувати програму перебування", - розповів Чубаров.
Також Чубаров наголосив - те, що трапилося буде предметом звернення Посольства України в Румунії до компетентних органів Румунії з метою отримати чіткі пояснення причин його затримання.
Нагадаємо, у 2014 році Росія заборонила Рефату Чубарову в'їзд на свою територію строком на 5 років.