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Чубарова задержали на более чем три часа румынские пограничники

Чубарова задержали на более чем три часа румынские пограничники

Киев  •  УНН

 • 13636 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров более трех часов удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. По его мнению, это "след российских спецслужб". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта", - написал Чубаров.

По его словам, целью визита в Румынию является запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3, 5 часов ожидания разрешить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания" , - рассказал Чубаров.

Также Чубаров отметил - случившееся будет предметом обращения Посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин его задержания.

Напомним, в 2014 году Россия запретила Рефату Чубарову въезд на свою территорию сроком на 5 лет.

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